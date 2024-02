Cittadella, Branca: «Contro il Parma dovremo limitare al massimo gli errori»

In vista della sfida d’alta classifica contro il Parma il centrocampista e capitano del Cittadella Simone Branca ha parlato al Gazzettino.

Di seguito le sue parole:

«È un periodo difficile, ma siamo un gruppo unito e consapevole delle proprie capacità. I risultati finora raccolti non sono arrivati per caso, perciò dobbiamo ricompattarci e ritrovare il Cittadella di un mese fa e puntare al massimo risultato con il Parma. Sappiamo che sarà una partita molto difficile. Le sconfitte portano sempre negatività, non sei mai felice. Siamo tutti delusi, c’è grande spirito di rivalsa. Ho visto i ragazzi allenarsi tranquilli, vogliamo dimostrare che squadra è il Cittadella, ritrovandoci potremmo tornare a superare le difficoltà del momento. Infine un ultimo pensiero sugli obiettivi per questa seconda parte di stagione: “Il nostro desiderio è mantenerci nella parte sinistra della classifica. Abbiamo raccolto grandi risultati, queste tre sconfitte non devono farci paura. Contro il Parma dovremo limitare al massimo gli errori, sono forti e ti puniscono appena sbagli qualcosa. Dovremo essere attenti dall’inizio alla fine: così potremo giocarcela per i tre punti».