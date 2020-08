Attraverso una nota ufficiale apparsa sul proprio sito, il Barcellona comunica la positività al coronavirus di Pjanic.

Di seguito la nota: “Miralem Pjanic è risultato positivo al Coronavirus, dopo aver effettuato un tampone in data 22 agosto. Il calciatore è in buono stato di salute e si trova a casa. Per questo motivo, Pjanic non si recherà a Barcellona prima che siano trascorsi 15 giorni”.