Ai casi già noti nei giorni scorsi si è infatti aggiunta nelle ultime ore la positività di altri 7 tamponi, riconducibili alla cerchia del calciatore del Citta’ di Sant’Agata , per il quale è stato necessario annullare la preparazione della squadra.

I contagiati, come riporta Gds.it”, al momento stanno bene, non presentano sintomi e si trovano in isolamento.

Un 50 enne originario di San Fratello, ma residente a Sant’Agata è ricoverato al Policlinico di Messina ed in servizio al Comune di San Fratello, che è stato chiuso a livello precauzionale. Circa 120 persone in isolamento precauzionale.