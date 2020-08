Il presidente della Reggina Luca Gallo ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “Alfredopedulla.com”.

Di seguito le sue parole sul possibile arrivo dell’ex difensore del Milan Rami: « E’ uno dei profili che stiamo seguendo. Non nego che Rami appartenga a una piccola lista di nomi che la Reggina sta monitorando con attenzione. Per il momento non posso dire altro. Ho soltanto dichiarato che siamo vicini a un profilo internazionale, vedremo gli sviluppi».