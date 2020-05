Uno degli ex più importanti del Palermo che sfiorò la Champions League, Federico Balzaretti, ha parlato proprio ai microfoni di “Marca”. Tra gli argomenti trattati spazio anche per parlare di Delio Rossi: «Abbiamo iniziato bene, però dopo 2-3 sconfitte consecutive, arrivò Delio Rossi. Realizzò un lavoro magnifico. Lui era come un padre, però curava anche al massimo i dettagli. Quella squadra era un gruppo molto unito. La prova è che molti dei giocatori che c’erano allora, stanno realizzando una raccolta fondi per comprare alimenti e aiutare 2500 famiglie dell’Isola durante questa epidemia».