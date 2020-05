Uno degli ex più importanti del Palermo che arrivò a un passo dalla Champions League, Federico Balzaretti, ha parlato ai microfoni del portale spagnolo “Marca”: «Io sono arrivato nel gennaio del 2008 dalla Fiorentina. Questa stagione è stata “normale”, ma la squadra era appena salita dalla serie B nel 2003-04 e arrivava da tre stagioni magnifiche con Barzagli, Zaccardo, Grosso, Luca Toni…». Balzaretti, che è rimasto fino al 2012 ha poi proseguito: «Sono state cinque stagioni, e ognuna era meglio dell’altra. Nel 2008-09, con Ballardini, abbiamo giocato bene, nel 2010-11 siamo arrivati in finale di Coppa Italia contro l’Inter que arrivava dal “Triplete”. Abbiamo vinto tre volte di seguito con la Juventus a Torino e poi contro il Milan, contro la Roma, siamo stati un anno senza perdere in casa. Eravamo una squadra di provincia che giocava come una grande. Eravamo paragonabili all’attuale atalanta, anche loro sono arrivati agli ottavi di Champions». L’ex terzino ha poi parlato della stagione 2009-2010: «La migliore della storia del Palermo a livello di punti (65) in serie A. Giocavamo un calcio fantastico, molto propositivo, eravamo una squadra molto offensiva e davanti avevamo talenti incredibili: Cavani, Pastore, Miccoli, Abel Hernandez, Simplicio, Nocerino, Bresciano…. Siamo arrivati quinti e abbiamo mancato la Champions per un punto!».