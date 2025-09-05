Italia Under 21, oggi esordio per Baldini contro il Montenegro. Le probabili formazioni e come vederla in tv

Settembre 5, 2025

Come riportato da Francesco Paletti sul Corriere dello Sport, Silvio Baldini non dimentica quella sconfitta di marzo a Sestri Levante, quando il Pescara – poi promosso in Serie B – incassò tre gol in un match sorprendente. «Il Pescara era più forte, ma perdemmo 3-1. È una lezione che tengo a mente», racconta il nuovo commissario tecnico dell’Under 21, alla vigilia dell’esordio contro il Montenegro (ore 18.15 al “Picco” di La Spezia).

Per Baldini, quella partita resta un monito: «Non ci sono dubbi sul fatto che l’Italia sia tecnicamente superiore, ma l’errore più grande sarebbe sottovalutare il Montenegro», ha detto al Corriere dello Sport. La nazionale avversaria, infatti, è descritta come «una squadra fisica, da rispettare al massimo. Di solito giocano col 4-2-3-1, ma con noi potrebbero cambiare. Poco male: i ragazzi sanno già cosa fare».

Sul fronte formazione, il ct preferisce non sbilanciarsi. «Deciderò dopo l’ultimo allenamento – spiega Baldini a Paletti sul Corriere dello Sport –. L’undici iniziale non è la mia preoccupazione principale, perché qui sono tutti bravi. Ho 24 giocatori, quindi quattro andranno in tribuna: quella è la scelta più difficile».

Le idee, però, sono chiare. «Dovremo tener conto delle caratteristiche dei nostri avversari e anche del fatto che fra pochi giorni saremo in Macedonia. Ci saranno cambiamenti», dice ancora Baldini. In questi primi giorni a Tirrenia, il ct ha trovato entusiasmo e disponibilità: «Quando propongo un lavoro o uno schema, li vedo attenti e scrupolosi. Hanno voglia di capire e migliorarsi, segno che hanno un obiettivo chiaro in mente».

Come sottolinea Francesco Paletti sul Corriere dello Sport, Baldini non vuole alzare troppo la pressione. Ma l’obiettivo è evidente: «Quella con il Montenegro è la nostra prima partita e vogliamo rompere il ghiaccio nel migliore dei modi». La traduzione è semplice: vincere e convincere.

