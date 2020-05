«Non capisco come ci possa essere una ripresa della Serie A senza quella del campionato cadetto. Stiamo risolvendo la questione tamponi: abbiamo convenzioni con strutture private per soddisfare la frequenza richiesta dai protocolli. Fissando la ripartenza attorno al 20 giugno ci sarebbe anche il tempo per rivedere alcune cose, il Governo sta monitorando e attendiamo le sue decisioni. Nei riguardi delle istituzioni abbiamo tenuto il massimo rispetto, ma speriamo e contiamo che col migliorare delle condizioni generali ci siano i presupposti per tornare a giocare». Queste le parole del presidente della Serie B, Mauro Balata, rilasciate ai microfoni di “Retesport” in merito alla ripresa del campionato cadetto.