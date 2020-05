L’Oms non ha dubbi su una possibile seconda ondata della pandemia di Covid-19: “Il rischio di una seconda ondata di contagi è molto reale in alcune aree. Dobbiamo imparare la lezione che abbiamo avuto dalla prima ondata, ad esempio considerando che la disponibilità di dispositivi di protezione personale è cruciale. Voglio ricordare – ha detto Hans Kluge, responsabile per il Vecchio Continente dell’Organizzazione mondiale della Sanità, che nessuno è al sicuro finché tutti non saranno al sicuro.