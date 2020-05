La polizia municipale, rende noto di aver chiuso un locale ubicato all’interno di Villa Sperlinga. Gli agenti del nucleo controllo attività economiche e produttive sono intervenuti all’interno della villa dopo che erano stati segnalati assembramenti all’interno della villa. Verificato il rispetto del distanziamento sociale, gli stessi hanno poi controllato un locale all’interno della stessa Villa Sperlinga per verificare il rispetto delle misure di prevenzione contenute nelle linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive, notando, però, una lesione sul tetto e un pilastro apparentemente ammalorato. Immediata è stata la richiesta di verifica fatta ai vigili del fuoco, prima dell’apertura del locale al pubblico. I vigili del fuoco hanno riscontrato una situazione di possibile pericolo per gli avventori, dichiarando l’inagibilità della struttura che è stata quindi chiusa. Dal sindaco Orlando viene un plauso agli agenti della polizia municipale “per lo scrupolo e l’attenzione posti a tutela dell’incolumità e della salute dei cittadini”