La Regione Lombardia ha deciso di presentare una querela contro la fondazione Gimbe e il suo presidente Nino Cartabellotta. Lo comunica la Regione in una nota. “Un atto inevitabile, il nostro – si legge – dopo quanto affermato dal presidente della fondazione che, parlando dei dati sanitari della Lombardia, ha dichiarato, fra l’altro, che ‘si combinano anche dei magheggi sui numeri’. Accuse intollerabili e prive di ogni fondamento per le quali il presidente di Gimbe dovrà risponderne personalmente. I nostri dati, come da protocollo condiviso da tutte le Regioni, vengono trasmessi quotidianamente e con la massima trasparenza all’Istituto Superiore Sanità”.