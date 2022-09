L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla carica di Matteo Brunori che vuole esultare anche fuori casa.

Quella mano all’orecchio adesso vuole esibirla lontano dal suo regno. Il Barbera continua a essere il suo terreno di caccia. Matte Brunori però la rete vuole gonfiarla anche in trasferta. Finora nelle due occasioni proposte dal calendario ci è andato solo vicino.

L’Italo-Brasiliano, intanto, arriva alla sfida di Frosinone bello carico dopo aver affondato il Genoa. Una vittoria che ha avuto un valore doppio per la caratura dell’avversario che non si discosta di molto da quello di oggi. Perché i laziali hanno iniziato davvero bene e la sconfitta di misura con il Cittadella nei minuti finali ha tolto la possibilità di stare in vetta. Si preannuncia un’altra sfida tosta per il Palermo, nella quale Brunori vorrà dimostrare di poter ambire ai vertici della classifica.