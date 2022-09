L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle polemiche con protagonista Mario Balotelli dopo il video in cui barcollava fuori da un locale in Svizzera.

Mario Balotelli protagonista di un nuovo video virale. E, anche stavolta – e bisogna dire purtroppo, in considerazione dello straordinario talento di cui l’ha dotato madre natura – non è per una grande giocata. Anzi. Il video in questione è stato reso pubblico dal sito svizzero in lingua tedesca Nau.ch, introdotto dal malizioso titolo “Mario Balotelli cura la bronchite con tè freddo e noci?”.

Le immagini ritraggono Super Mario per le strade di Losanna, all’uscita di un locale. L’attaccante, sorretto da due persone, non appare troppo stabile sulle gambe. I fatti risalirebbero allo scorso fine settimana e, da allora, Balotelli non si sarebbe più visto sui prati d’allenamenti del Sion. Assenza pienamente giustificata. Almeno questa è la posizione ufficiale del vulcanico numero uno del club svizzero, Christian Constantin, che assicura che Balotelli sarebbe malato. Si parla di bronchite. Ne soffrirebbe da lunedì. «Balotelli ha preso gli antibiotici», assicura il presidente. Lo stesso Balotelli, è riapparso sul suo profilo di Instagram con una foto del divano di casa con una suggestiva vista. A Nau.ch non sfuggono alcuni dettagli dello scenario, in particolare noccioline e t è freddo che suscitano la perfida domanda: «Si cura così la bronchite?». L’unica certezza, al momento, è il forfait dalla trasferta di Coppa di Svizzera di oggi, che vede i ragazzi di Paolo Tramezzani vedersela con il Rapperswil-Jona. E alla mente ritorna la famosa maglietta indossata da Balo, ormai una decina d’anni fa, in occasione di un derby di Manchester, con la scritta: «Perché sempre io?». L’estate tecnicamente non è ancora terminata e Super Mario ha già fatto in tempo a separarsi più o meno burrascosamente dall’Adana Demirspor, dopo un litigio in diretta tv con Mister Vincenzo Montella. Il Sion ha investito 2 milioni per assicurarsi i gol dell’attaccante italiano, a cui ha fatto sottoscrivere un biennale da 3 milioni a stagione. L’augurio è che Mario torni presto a rispondere esclusivamente sul campo.

VIDEO: Balotelli barcolla fuori da un bar in Svizzera