Papu Gomez è il nome caldo del mercato di gennaio in Serie A, tanti club sul trequartista argentino in rotta con l’Atalanta. Secondo quanto riporta “Sportmediaset”, per lui è arrivata un’offerta della Lazio che non ha convinto il giocatore. Infatti i biancocelesti hanno offerto un accordo biennale a 2 milioni a stagione. L’argentino vorrebbe invece un accordo triennale.