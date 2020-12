«Penso che Turris e Foggia siano le due sorprese, le altre sono conferme e sono dove devono essere. Ternana e Bari sono dove dovrebbero, erano le principali accreditate a vincere il campionato e sono lì, la differenza che balla tra loro è lo scontro diretto. Poi le altre sono lì, con il gruppone delle terze tra cui c’è l’Avellino. I lupi hanno 27 punti. Se dovesse mantenere questa media finirebbe tra i 60-61 punti che guardando al passato vorrebbe dire quarto posto circa. Per migliorare dovrebbe fare qualche punticino in più e credo che possa farlo. Non dimentichiamo i punti persi a causa delle difficoltà enormi avute per il Covid, con la squadra che non si allena da ottobre e poi ha dovuto giocare i recuperi ogni 3 giorno. In un campionato regolare l’Avellino avrebbe potuto avere 4-5 punti in più e lottare almeno per il secondo posto». Queste le parole dell’ex allenatore del Padova, Salvatore Sullo, rilasciate ai microfoni di “Tuttoavellino.it” in merito alla squadra irpina.