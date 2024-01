Arriva la nuova “Bobo Tv”: ecco il progetto di Adani, Cassano e Ventola

La nuova Bobo TV con Adani, Cassano e Ventola è pronta a partire. Il progetto anticipato dallo stesso Adani sta per diventare realtà dopo aver valutato diverse possibilità.

Del terzetto fatto fuori da Vieri per dare spazio al suo nuovo progetto Adani è quello che si è sempre esposto di più post separazione. Su Instagram aveva spiegato le ragioni della rottura di Vieri al vecchio format della Bobo TV e ha dato poi segnali di una rinascita con vari aforismi e post di vario genere sempre sui suoi canali ufficiali social. Oggi il ritorno di una Bobo TV fatta solo da Adani, Cassano e Ventola sembra diventare realtà. Qualcosa si sta muovendo e presto potremmo avere infatti importanti novità in merito: “Una cosa che metteva insieme tutto”.

Già nei giorni scorsi Adani aveva fatto capire che il ritorno della nuova Bobo TV senza Vieri è ormai vicino. «Questa sarà una settimana molto molto importante e vi terrò aggiornati» aveva detto nella sua ultima story facendo capire che ormai il progetto è in dirittura d’arrivo. Ma come sarà la nuova Bobo TV? Facile intuire che la parola d’ordine sarà “libertà” intesa come terminologia, parole, argomenti e pensieri. Praticamente così come era nata l’idea di Vieri proprio in compagnia del terzetto che ora si appresta a vivere una nuova fase della vecchia e nuova Bobo TV partendo dalle vecchie radici che avevano reso fortunato e seguitissimo il format su Twitch.