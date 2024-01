Corriere dello Sport: “Cagliari scatenato. Mistero Caso a Frosinone, le trattative del giorno in A”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma su tutte le trattative del giorno di serie A.

Cagliari scatenato in queste ultime ore di calciomercato e protagonista di una doppia operazione con la Fiorentina, per Yerry Mina e Antonin Barak. Il difensore colombiano era stato cercato anche la scorsa estate, prima della firma con la Viola, ed è rimasto quindi un profilo molto gradito ai sardi e al tecnico Claudio Ranieri. Anche Barak è sul mercato e così, ieri, le parti hanno intavolato un affare con il coinvolgimento del centrocampista ceco ai margini del progetto di Vincenzo Italiano. Le due operazioni sono slegate, quindi i rossoblù hanno strappato prima il sì dell’ex Barcellona, molto apprezzato per la sua esperienza e carisma, e poi si sono tuffati su Barak, al quale è stata immediatamente prospettata la possibilità di diventare uno dei protagonisti del Cagliari nell’anno degli Europei. L’alternativa in mezzo al campo si chiama, in ogni caso, Idrissa Touré del Pisa.

ECCO NIANG. Finalmente M’Baye Niang. L’Empoli ieri ha accolto l’attaccante senegalese con cui conservava da tempo un’intesa per un contratto di sei mesi più opzione, e che è riuscito ad ingaggiare dopo il versamento di un piccolo indennizzo all’Adana Demirspor. Tutto confermato anche sul fronte Genoa. I liguri hanno preso Vitinha con un riscatto fissato a 25 milioni e, nell’ambito dell’affare con il Marsiglia, si sono già impegnati a riscattare l’ucraino Ruslan Malinovskyi per 7 milioni.

SABATINI SHOW. Tra la ricerca di un difensore e il possibile arrivo di un centrocampista, anche il Sassuolo è tra i protagonisti di questi ultimi giorni di calciomercato. I neroverdi avrebbero fatto anche un sondaggio per Razvan Marin, in prestito all’Empoli dal Cagliari, ma l’operazione non è facile. Intanto, la Salernitana ha chiuso l’accordo per il difensore greco Triantafyllos Pasalidis e accelerato nel contempo per Marco Pellegrino, già nel mirino di Verona e Losanna, con la formula del prestito secco. L’annuncio di Jerome Boateng è previsto, invece, per il 2 febbraio. Attenzione sempre a Eldor Shomurodov per l’attacco di Pippo Inzaghi. E Jean-Victor Makengo? Ha rifiutato i campani: sul tavolo, sempre in Serie A, ha l’offerta di una big e di un altro club.

Dopo le ultime intese, praticamente al momento dello scambio dei documenti, il Lecce ha registrato uno stop improvviso per il tesseramento di Gustaf Johan Lagerbielke. Il Celtic ha infatti preso tempo dopo l’infortunio di Cameron Carter-Vickers e solo in giornata darà una risposta definitiva ai salentini, da tempo d’accordo con il difensore svedese. Proprio il giocatore si sta rivelando una sorta di alleato del club pugliese: è in pressing costante sulla sua società per realizzare il suo obiettivo e legarsi ai colori dei giallorossi.

VALERI DA DIFRA. Quanto a Emanuele Valeri, oggi l’esterno sarà a Frosinone: il capo dell’area tecnica gialloazzurra ieri ha trovato l’accordo perché il terzino sinistro fuori rosa a Cremona potesse anticipare di cinque mesi l’addio per unirsi al gruppo di Eusebio Di Francesco che in quel ruolo aveva bisogno di una pedina in più. L’operazione è sganciata dal passaggio alla Cremonese di Giuseppe Caso, che sta riflettendo se accettare il ritorno in Serie B. A giugno Valeri sarà libero e potrà formalizzare un accordo sulla parola che ha da un pò con la Lazio.