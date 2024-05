Arbitro Volpi: «Mi sono dimesso per un problema personale serio»

Ha fatto molto rumore la decisione dell’arbitro Manuel Volpi di dimettersi dopo aver arbitrato Cremonese-Pisa.

La decisione di Manuel Volpi di dimettersi improvvisamente da tutti i ruoli all’interno dell’Associazione Italiana Arbitri (AIA) ha generato molta attenzione e speculazione, specialmente per la tempistica vicina alla sua ultima partita arbitrata tra Cremonese e Pisa. Alcuni hanno collegato questa decisione alle polemiche suscitate durante la partita, in particolare per un episodio controverso di fallo.

Tuttavia, Volpi ha chiarito tramite un messaggio sui social media che le sue dimissioni sono state motivate da “un problema personale molto serio” e non da eventi relativi alla partita. Ha inoltre avvertito che qualsiasi tentativo di screditare la sua persona sarà affrontato legalmente, sottolineando la sua intenzione di difendere la propria reputazione.

Di seguito quanto apparso sui social:

«Mi sono dimesso per un problema personale molto serio… chiunque abbia voglia di scrivere in qualsiasi posto e a qualsiasi titolo inesattezze per screditare la mia persona si divertirà con i miei legali. Non mi è possibile rispondere a tutti, estendo il grazie della lettera a tutti voi che mi avete riservato un pensiero. Se ho lasciato un buon ricordo, significa che mi sono comportato con tutti indipendentemente da ruolo e tornaconto personale» d