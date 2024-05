Pari in Feralpisalò-Brescia, Maran: «Risultato giusto»

L’allenatore del Brescia Rolando Maran è intervenuto nella conferenza stampa dopo la partita contro la Feralpisalò. Il match è terminato sul punteggio di 2-2, con un botta e risposta continuo tra le due formazioni.

Ecco le sue parole:

«La Feralpisalò ha fatto bene, è venuto fuori un pareggio giusto. Partita equilibrata, abbiamo un po’ sofferto la loro fisicità. Amiamo giocare e andare in pressione alta, ci hanno sistematicamente saltato il centrocampo sulla seconda palla e sui rimbalzi. Ci siamo abbassati e non ci piace. Quando siamo andati a giocare nella loro metà campo con tutti i nostri i giocatori la partita era in dominio nostro. Entrambe ha meritato il punto. Ho un gruppo di ragazzi fantastici, danno l’anima per difendere un posto che è un sogno, all’inizio era impensabile. Lo si vede da ogni allenamento. Ora mancano in tanti e con partite ravvicinate, non voglio piangermi addosso. Loro vanno in campo sempre con grande forza. Siamo stati molto luci quando tutto sembrava più difficile, nel secondo tempo bastava qualche accorgimento in più e avremmo mandato in porta il giocatore. Sapevo che loro avrebbero sfruttato molto la fisicità di La Mantia con palle verticali e deviazioni aeree. Inutile tenere tanti giocatori a metà campo che vengono saltati, ho preferito un uomo in più dietro per intercettare le spizzate di testa. Devo tenere qualcuno anche in panchina per poter alternare con soluzioni efficienti durante la gara. Moncini ha un’infiammazione che va monitorata quotidianamente. Il Lecco fa soffrire tutti, non dobbiamo sottovalutarlo. Mette in difficoltà tutti».