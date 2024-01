Klopp, che sorpresa: a giugno sarà Serie A | Pronto a guidare il club al successo

Il tecnico tedesco, dopo aver annunciato l’addio al Liverpool, vuole tuffarsi in una nuova avventura che a quanto pare potrebbe arrivare proprio nel nostro campionato.

Nei giorni scorsi un fulmine a ciel sereno ha colpito Liverpool: Jurgen Klopp, dopo diversi anni alla guida del club, ha deciso di dire addio al termine di questa annata. Il comunicato ufficiale è stato emanato proprio dalla società, scatenando la disperazione dei tifosi, che hanno amato ed apprezzato l’allenatore tedesco, che in più di 8 stagioni ha regalato diversi successi alla squadra inglese.

Dunque, mentre nel frattempo ai piani alti di Anfield si sta pensando a come sostituirlo, cosa non semplice visto ciò che il Mago ha rappresentato per i Reds, anche lo stesso tecnico sta ragionando sul suo futuro. L’annuncio del suo addio ha cominciato a scatenare le voci sulla sua prossima destinazione. Il 56enne tedesco ha affermato che non allenerà un’altra squadra di Premier League diversa dal Liverpool, e ciò ha ridotto ulteriormente le possibilità sulla sua prossima panchina.

Anche per questa ragione quindi sta avanzando imperterrita la candidatura di una squadra di Serie A, che a giugno darà l’assalto a Klopp per affidargli la guida tecnica in modo da portare il club al successo. Un vero e proprio sogno dunque potrebbe avverarsi per i tifosi e per tutto l’ambiente.

L’italiana su Klopp

A fine stagione con tutta probabilità il Milan saluterà Stefano Pioli, anche a causa della stagione non proprio eccezionale che sta vivendo fino ad ora. Di conseguenza la società rossonera sta già ragionando sul prossimo allenatore da mettere sotto contratto, e i nomi ovviamente si sprecano.

Nelle ultime ore è stato dato per fatto Antonio Conte, ma non ci sono stati riscontri ufficiali. Tuttavia anche per questa ragione qualcuno ha suggerito la possibilità di prendere l’ex Borussia Dortmund, che rappresenta un profilo di grande spessore e carisma, per il Diavolo, che si appresta così a tornare ai vertici del calcio europeo.

Non solo il Milan sul Mago

Il tecnico tedesco come detto piace a tante società, e proprio in Italia non ci sarebbe solamente l’interesse del Milan, ma anche quello di altre due rivali rossonere.

Stiamo parlando di Juventus e Inter. Entrambe infatti, nel caso in cui dovessero decidere di cambiare guida tecnica, farebbero di sicuro un pensierino a Jurgen Klopp. Vedremo se finalmente per il Mago è giunto il momento di allenare in Serie A.