Arbitro colpito alla nuca in Sicilia: l’aggressore è un calciatore squalificato che stava assistendo al match

Come riportato da fanpage.it, durante una partita di calcio a 5 in Sicilia, a Lentini, il direttore di gara mentre lasciava il campo, è stato colpito alla testa da un tifoso che protestava in tribuna.

L’uomo autore dell’aggressione, un 32enne di Acireale, è stato identificato dagli agenti del Commissariato di Lentini, intervenuti nella struttura sportiva: si tratta di un calciatore che, squalificato, era tra il pubblico a seguire la partita: per lui scatterà il Daspo di 9 anni.