Palermo Futsal Club, superato l’Iccarense: sabato possibile match point

Poker Palermo Futsal Club che raggiunge quota 31 in campionato. Vittoria tra il pubblico di casa con la tripletta di un ritrovato Billitteri e rete iniziale di Vivarelli. Per il giovane numero 7 rosanero terzo gol consecutivo in campionato. Palermo Futsal Club che risponde anche in campionato dopo il pari nella regular season contro il Futsal Monreale ed il successo in Coppa affrontando il Club 83.

Primo tempo

Inizia la partita con i rosanero che partono con Perdichizzi, Lopes, Vivarelli, Leto e La Fiura. La squadra del tecnico Gentile prova ad imporre il proprio gioco e ci riesce con Vivarelli che deposita in porta dopo un ottimo lavoro sporco di La Fiura. Per il classe 2001 terzo gol consecutivo in campionato. Mister Gentile pesca dalla panchina Billitteri. L’ex Cus Palermo non impiega molto a trovare la sua tripletta personale. Prima rete sfruttando uno scambio con Cirafici; il secondo dopo un ottimo passaggio di Gennaro mentre il terzo con un facile tap-in. Duplice fischio e squadre negli spogliatoi con i rosanero sopra di quattro reti.

Secondo tempo

Seconda frazione di gioco che si apre con una serie di parate di Perdichizzi. L’estremo difensore rosanero viene più volte impegnato rispondendo sempre presente. Leto ha la possibilità di siglare la manita ma il palo gli nega l’esultanza. Billitteri, dopo la tripletta, rischia l’autogol al minuto 49 ma la palla si spegne sulla traversa. Aiello fa esaltare Perdichizzi con una conclusione potente ma centrale. Quinto uomo per la compagine ospite che riesce a scardinare la difesa rosanero trovando la rete del 4-1 con Amato. Triplice fischio del signor Armanno e vittoria Palermo Futsal Club.

La squadra allenata da mister Gentile sale a quota 31 in classifica, allontanandosi dal secondo posto di ben 8 punti. Inizia il conto alla rovescia per la promozione in Serie C2. La prossima sfida potrebbe già regalare la vittoria del campionato al Presidente Pazzaglia nella misura in cui il Nou Camp non dovesse vincere lo scontro diretto in casa dell’Atomo Networks. Prossimo appuntamento previsto per sabato alle ore 15:00 in casa dell’Oratorio San Giovanni Battista.