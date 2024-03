Coppa Italia Dilettanti: urina, sputi e sassi contro il direttore di gara. La sanzione è durissima

L’eliminazione dell’Osimana nel primo turno della fase nazionale della Coppa Italia Dilettanti è stata caratterizzata da alcuni episodi molto gravi.

Degli ultras marchigiani, hanno preso di mira il direttore di gara dopo la sconfitta di mercoledì in Umbria in casa del Massa Martama per 1-0 contro l’Atletico BMG. Dal comunicato del Giudice Sportivo emerge come ci siano stati sputi, lanci di pietre, bottiglie, lattine e persino un bicchiere riempito con l’urina che sono arrivati sulla testa, sul fianco e sulla schiena dell’arbitro.

Lo stadio Diana di Osimo, nelle Marche, dopo i fatti rimarrà chiuso fino al 30 agosto 2025. Un anno e mezzo in campo neutro dunque per l’Osimana, per giunta a porte chiuse, e con una grossa multa da pagare pari a 5mila euro.