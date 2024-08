Anche in Italia, il canale DAZN si accende su Prime Video

Siglato l’accordo per la distribuzione del servizio di live streaming sportivo come nuovo canale Prime Video.

Dopo il lancio in Germania, Spagna e Giappone, il canale DAZN si accende anche su Prime Video in Italia. Con la ripartenza della Serie A Enilive – grazie alla partnership globale siglata tra DAZN e Amazon per la distribuzione del servizio di live streaming sportivo come nuovo canale Prime Video – i clienti Amazon Prime potranno aggiungere al proprio abbonamento il nuovo canale DAZN e vivere le emozioni del grande calcio italiano e non solo, sottoscrivendo un abbonamento a uno dei pacchetti disponibili tra DAZN Start, Standard o Plus.

Nata con l’obiettivo di portare i migliori contenuti sportivi ai clienti di tutto il mondo, la partnership tra DAZN e Amazon consentirà anche ai tifosi italiani che sono già clienti Amazon Prime, di aggiungere il canale al proprio abbonamento e accedere così ai migliori contenuti sportivi premium di DAZN. Fra questi, tutte e 10 le partite di Serie A Enilive in programma ogni turno di campionato, tutta la Serie BKT, il calcio internazionale con in esclusiva LaLiga EA Sports e le migliori partite di Porto, Benfica e Sporting Lisbona della Liga Portugal Betclic, la ricca offerta multisport di basket con la Serie A UnipolSai, l’EuroLega, l’EuroCup e la Basketball Champions League, l’ampia offerta dedicata alla pallavolo che vede anche una selezione di partite della SuperLega maschile e Serie A1 femminile e il Campionato Mondiale 2025, il grande fighting, le migliori partite di NFL e molto altro ancora.

“Grazie alla partnership stretta con Amazon in Italia, gli appassionati di sport avranno a disposizione ancora più modalità di accesso all’ampia selezione di contenuti sportivi premium di DAZN. L’ampliamento e il rafforzamento delle partnership distributive sono sempre più strategici per lo sviluppo del nostro business, e siamo entusiasti di avere anche Prime Video tra i nostri partner d’eccellenza“, commenta Stefano Azzi, CEO di DAZN Italia.

Per attivare il canale DAZN su Prime Video basta essere già abbonato ad Amazon Prime o attivare l’abbonamento Prime su https://www.amazon.it/amazonprime, e aggiungere al proprio abbonamento anche il canale DAZN sottoscrivendo un abbonamento a uno dei pacchetti disponibili tra DAZN Start, Standard o Plus.