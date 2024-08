Anche gli allenatori come Koopmeiners: certificato medico e non si presenta al ritiro | Esonero in Italia

Come Koopmeiners, arriva un altro certificato medico: stavolta però costa all’allenatore la panchina: esonero inevitabile.

Il mercato regala sorprese, ma stavolta probabilmente è tutto fatto per Koopmeiners alla Juventus. Il giocatore è dato molto vicino ai bianconeri, e a dimostrarlo è stato il suo recente comportamento con l’Atalanta. L’olandese infatti come noto, ha inviato un certificato medico alla Dea per non presentarsi alla spedizione di Varsavia.

Koopmeiners che aveva già la Juventus in testa, non se l’è dunque sentita di partecipare alla finale di Supecoppa Europea e di stare vicino ai suoi compagni. Nel certificato si parla di stress, dunque, nessun problema fisico, bensì mentale.

Una decisione che ha fatto molto discutere, e ha fatto storcere il naso sia all’Atalanta che a tanti commentatori. Marianella ad esempio è stato durissimo col giocatore: “Trovo vergognoso un comportamento del genere”, ha detto l’opinionista di Sky. Ma il caso incredibilmente si è ripetuto in un altro ambiente, stavolta a presentare il certificato è stato un allenatore, che non si è ancora presentato in ritiro.

Altro caso in panchina: addirittura due certificati

Proprio come per Koopmeiners, un allentare stavolta ha inviato bene due certificati medici alla società. O almeno, si attende il secondo in queste ore, dopo che il tecnico aveva già dato forfait con l’invio di un certificato medico lasciando la squadra senza guida tecnica.

Dopo un momento di calma apparente però, il club ha deciso di intervenire duramente e pubblicamente sulla vicenda, visto che si attendeva in sede l’arrivo di un secondo certificato che avrebbe fatto slittare ancora la presenza del tecnico in ritiro. Stiamo parlando del Taranto, che adesso ha messo con le spalle al muro l’allenatore Capuano. Ecco le parole del ds.

Il Taranto avverte Capuano: “Se arriva un certificato, lo esoneriamo”

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, la convalescenza di Capuano, allenatore del Taranto, sarebbe finita lo scorso 13 agosto, ma la società attenderebbe un altro certificato. In caso di arrivo di certificato, il ds Fabrizio Lucchese ha affermato che l’allenatore verrà esonerato.

“Capiremo le intenzioni di Capuano: se torna ai metterà al lavoro, se invia un altro certificato medico sarà esonerato” ha detto Lucchese, che ha poi aggiunto: “Dopo di che resetteremo tutto e ripartiremo allestendo una squadra che dovrà guadagnarsi la salvezza sul campo. Il nostro futuro comincia adesso“.