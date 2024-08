Conte, ma cosa dici? Il labiale beccato dalle telecamere: ce l’ha con il suo titolare

Caos Napoli, Antonio Conte beccato dalle telecamere: il labiale non lascia spazio a dubbi, ce l’ha con il suo titolare

Una partenza così drammatica probabilmente nessuno se la sarebbe immaginata per il Napoli. O forse sì. Fatto sta, però, che il risultato che arriva dal ‘Bentegodi’ parla forte e chiaro: 3-0 per l’Hellas Verona e partenopei che escono dal terreno di gioco umiliati e soprattutto senza forze e voglia.

Antonio Conte inizia il suo campionato con i partenopei nella maniera più tragica possibile. Un ko pesante e che difficilmente potrà essere digerito dai tifosi. La maggior parte di questi ultimi, però, sui social network si è schierata dalla sua parte ed ha attaccato una sola persona: Aurelio De Laurentiis.

Al presidente e produttore cinematografico la colpa di non aver assecondato le richieste di mercato del suo allenatore che, a pochi giorni alla chiusura del mercato, vede la rosa incompleta e soprattutto non all’altezza della situazione. A rovinare ulteriormente l’ambiente in casa azzurra spunta il labiale che vede come protagonista il mister salentino.

Quest’ultimo è stato beccato dalle telecamere quando il punteggio era sul 2-0 per gli scaligeri. Le sue parole non lasciano spazio ad altre interpretazioni: bordata al suo calciatore che ha schierato dal primo minuto di gioco.

Caos Napoli, bordata di Conte a Jesus: il labiale non lascia spazio a dubbi

A poche ore dalla sfida contro il Verona il neoacquisto estivo Alessandro Buongiorno ha dovuto alzare “bandiera bianca” per un problema alla caviglia. Al suo posto, in difesa, Juan Jesus. Peccato, però, che l’italo-brasiliano sia stato autore di una pessima prestazione e che abbia causato la prima rete della squadra di casa.

Lo stesso calciatore è stato il protagonista del labiale di Conte beccato dalle telecamere. Le telecamere, infatti, lo hanno inquadrato mentre il mister parlava con i suoi collaboratori e pronunciava questa frase: “Siamo in 8 contro 2. Vanno su Jesus e prendiamo gol“. Una pesante accusa al calciatore che, in questo modo, è considerato come l’anello debole della squadra.

Napoli, Conte umilia Jesus: “ma perché allora lo ha schierato?”

Antonio Conte contro Juan Jesus. Allo stesso tempo, però, il mondo del web si è posto una semplice quanto banale domanda: “Per quale motivo lo ha schierato?“. Soprattutto perché, in panchina, era presente un altro nuovo acquisto come Rafa Marin.

Il labiale rubato a #Conte è laconico, ma avrebbe anche dovuto spiegarci perché abbia schierato Jesus titolare.

Intanto, chissà cosa starà pensando quel tifoso che suggerì al presidente De Laurentiis di comprare #Hermoso e gli fu risposto “vedo che di calcio capisci molto poco” pic.twitter.com/wwSKepn8yB — Luca Cerchione (@lucacerchione) August 18, 2024

L’ex centrale dell’Alves e Real Madrid ha osservato, per tutti i 90 minuti, dalla panchina la sconfitta della squadra azzurra. Possibile, a questo punto, se non dovesse recuperare Buongiorno che contro il Bologna possa toccare allo spagnolo con tanto di bocciatura per Jesus.