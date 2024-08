Penalizzazione in classifica: 10 punti ed entrano in lotta per non retrocedere | Hanno infranto il regolamento

La Federazione è pronta a infliggere una severa penalizzazione. Dalla prima giornata subito in lotta per non retrocedere.

L’indagine degli organi competenti è terminata nelle scorse ore, e il risultato è stato piuttosto sconvolgente. La Federazione aveva già messo sotto la lente di ingrandimento il club negli scorsi anni, tra il 2020 e il 2023, sempre per questioni legate ai conti e alle spese effettuate.

Una situazione che però con il passare del tempo non è migliorata, e il club nella stagione appena iniziata potrebbe trovarsi già a rincorrere per la salvezza. Sì perché secondo quanto trapelato la Lega sarebbe pronta a infliggere una doppia penalizzazione in classifica.

L’indagine è stata relativa al Fair Play finanziario, che messo sotto scacco i più importanti club in giro per il mondo, anche nella nostra Serie A. La penalizzazione, come successo alla Juventus, potrebbe arrivare a campionato in corso, ma stavolta la sanzione potrebbe essere doppia, visto che le infrazioni al FFP sono state due. Ecco cosa è successo.

Caos Fair Play Finanziario: doppia penalizzazione

Il verdetto è arrivato nelle scorse ore. Il club avrebbe commesso secondo l’indagine condotta dalla English Football League ben due infrazioni. Stiamo parlando del Leicester, che era stato messo sotto torchio per le spese effettuate nel 2023 e nel 2024. Spese che avevano portato anche al blocco del mercato nel corso della passata stagione.

In attesa del verdetto definitivo, il The Sun ha riportato che le infrazioni risalirebbero sia alla stagione condotta in Championship – Serie B inglese sulla quale la Premier League non può però intervenire – e sulla prima divisione. L’infrazione ammonta a quasi 100 milioni di euro.

Leicester, la decisione della Premier League

L’indagine riguarda sia le somme spese lo scorso anno, nella stagione 23/24, che quelle attualmente sostenute in tempo reale dal club. Il verdetto è atteso nelle prossime settimane, ma adesso la decisione spetterà alla Premier League. LeFoxes hanno dominato lo scorso campionato cadetto inglese, tornando in Premier League dopo un anno di purgatorio grazie anche al tecnico, adesso al Chelsea, italiano Enzo Maresca.

La Lega potrebbe decidere di sanzionare il club con dei punti di penalizzazione come accaduto in termini di FFP all’Everton, che si vide sottrarre 10 punti inizialmente, poi 6, e infine 2. Vista la doppia infrazione, sia per il periodo in Championship che per quello in Premier League, il Leicester però potrebbe subire una pena più severa, e avere ripercussioni anche sulle prossime finestre di mercato.