“Morata non potrà giocare”: la sua storia rossonera inizia con uno stop | Sentenza UFFICIALE

Tegola pesante per la squadra, che dovrà rinunciare al suo centravanti nella prossima partita per una ragione a dir poco incredibile.

Continuano i lavori sul mercato in casa Milan, che per potenziare la rosa dovrà prendere altri elementi da aggiungere a disposizione di mister Paulo Fonseca. Uno dei colpi messi a segno fino ad ora dalla società rossonera è quello di Alvaro Morata, che è stato acquistato dall’Atletico Madrid e sarà il centravanti titolare della prossima stagione dopo l’addio di Olivier Giroud.

Si tratta di un innesto di valore assoluto per il Diavolo. Lo spagnolo conosce alla perfezione il nostro campionato, visto che ci ha giocato in due diverse occasioni per un totale di quattro anni sempre con la maglia della Juventus. Di conseguenza l’ex Real Madrid sarà un elemento chiave per il tecnico portoghese, il punto di riferimento dell’attacco milanista.

Il calciatore iberico dunque non vede l’ora di cominciare questa nuova avventura in Italia, e l’attesa sta quasi per finire visto che l’inizio del campionato è ormai alle porte. Nelle scorse ore però una notizia da non credere ha lasciato tutti senza parole. Morata infatti non potrà giocare la prima partita dell’anno con la squadra per una ragione davvero clamorosa.

Stop ufficiale per il centravanti spagnolo

Un mese fa la Spagna si laureava campione d’Europa per la quarta volta nella sua storia. Un successo importante e strameritato per le Furie Rosse, che hanno disputato una competizione eccellente. La gioia è stata enorme sia tra i tifosi che tra i giocatori. Tra i più felici c’era appunto proprio Alvaro Morata, capitano della selezione.

La sua felicità però è sfociata in un atteggiamento che non è piaciuto affatto ai vertici della Uefa. Nel dettaglio il bomber, insieme al suo compagno Rodri, ha cantato apertamente il coro ”Gibilterra è spagnola” in modo provocatorio. Un canto di stampo politico, che come dicevamo non è piaciuto all’organo calcistico europeo, che ha deciso di squalificarlo per una partita.

Quale partita salterà Morata?

L’attaccante dunque sarà costretto a rimanere ai box per la prima partita di Nations League del prossimo 5 settembre, quando la sua Spagna sfiderà la Serbia.

Un sospiro di sollievo dunque per il Milan, che potrà avere a disposizione il calciatore per l’esordio in campionato previsto sabato sera contro il Torino.