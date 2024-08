Metto in campo il ragazzino: Fonseca blocca il mercato | Promosso immediatamente dalla primavera MIlan

Il tecnico lusitano ha deciso di dare fiducia ad un giovane talento della primavera portandolo subito in prima squadra.

Il Milan dopo una stagione scorsa piuttosto deludente ha deciso di voler tornare a competere. E’ proprio per questo motivo che il club sette volte vincitore della Champions League sta lavorando parecchio per costituire al meglio la rosa per la prossima stagione. In particolare il Diavolo non ha ceduto, almeno fino ad ora, nessun top player, fatta eccezione per Olivier Giroud, che a fine contratto e con l’età sempre più avanzata ha deciso di andare in pensione in Mls.

Per quanto riguarda i trasferimenti in entrata invece i milanesi hanno comprato due elementi importanti, che saranno i titolari assoluti nella prossima annata. Uno è Alvaro Morata, che appunto andrà a rimpiazzare proprio il calciatore transalpino, l’altro invece è Pavolvic, roccioso difensore centrale che darà una ventata d’aria fresca alla retroguardia milanista.

Da qui alla fine della sessione di trasferimenti estiva però arriveranno ancora tanti altri nomi. Ma in un reparto in particolare non ci saranno altri acquisti. Nel dettaglio infatti pare che il tecnico Paulo Fonseca abbia bloccato proprio il mercato perché ha deciso di dare fiducia ad un giovane talento della primavera, che è stato così promosso in prima squadra. Vediamo di chi si tratta.

Il giovane talento promosso da Fonseca

Qualche settimana fa Marco Sportiello, secondo portiere del Milan, ha riportato un infortunio importante, che lo terrà fuori dai giochi per almeno due o tre mesi. Di conseguenza il Diavolo dovrà prendere un altro estremo difensore, e negli ultimi giorni si era deciso di virare su Simone Scuffet.

Quando tutto sembrava ormai fatto però qualcosa si è interrotta. Mister Fonseca, valutando con attenzione il giovane talento della primavera Torriani, autore di una grande preseason, ha deciso di dargli fiducia e di promuoverlo come secondo portiere, almeno fino al ritorno di Sportiello.

Il Milan sogna un Donnarumma bis

Il classe 2005 ha messo in mostra delle ottime doti, e ha deciso di confermare dunque il ragazzino, il quale molto probabilmente avrà delle chance da titolare. Maignan non ha dato molte sicurezze a livello fisico, e in caso di problemi la strada per Torriani sarebbe spianata.

Il club rossonero dunque adesso sogna in grande e spera di aver trovato il nuovo Donnarumma.