Il Palermo, dopo la rifondazione di poco più di un anno fa, si trova in serie C, in un girone C davvero complicato, e, specialmente dopo la sconfitta di ieri per 2-0 a Teramo all’esordio in campionato, la squadra rosanero è chiamata subito ad una reazione a partire da domenica prossima nel match del ‘Barbera’ contro il Potenza.

Proprio il ‘Barbera’, esattamente 14 anni fa, è stato testimone di una serata europea memorabile per tutti i tifosi del Palermo. Parliamo della vittoria in Coppa Uefa contro il West Ham di Tevez e Mascherano per 3-0. Andiamo a rivivere gli episodi di quella serata magica.

LA GARA – Primo tempo bello ed intenso. Il West Ham fa la partita, il Palermo si difende, amministrando il vantaggio dell’andata (1-0), pronto a ripartire in contropiede grazie alla velocità del volitivo Di Michele, spalla offensiva di Caracciolo. Tevez parte forte, sarà un fuoco di paglia. Il sinistro incrociato del talento argentino regala i primi brividi, Fontana alza sopra la traversa. Replica Di Michele, che approfitta di uno svarione di Gabiddon e si invola solo davanti al portiere, ma Carroll in uscita lo ferma con perfetto tempismo. Gli Hammers spingono, alzando il ritmo e la pressione sulla difesa rosanero. La fisicità di Harewood e Cole, due dei tre attaccanti schierati dal West Ham stasera, mette in crisi gli uomini di Guidolin.

Fortuna che Fontana, 36 anni, è in serata di grazia. L’esperto portiere, panchinaro in campionato dietro Agliardi, prima alza sopra la traversa una rovesciata di Harewood, poi respinge un destro in mischia di Cole, quindi si rifugia in angolo sul colpo di testa del difensore Collins. Il Palermo a cavallo della mezzora è alle corde. Si fa preferire per le geometrie quando Corini – cha ha vinto il duello con Mascherano – ha il tempo di pensare (una bella azione manovrata da lui avviata si chiude con una girata centrale di Caracciolo), ma va in crisi per il pressing a tutto campo degli inglesi. Però, proprio nel momento più difficile, quando i rosanero sono in trincea, arriva il gol dei padroni di casa. AL 35’ capitan Corini appoggia una punizione su Simplicio, che fa partire un destro sporco ma angolato: la palla filtra in area, Carroll, coperto, si tuffa in ritardo e non ci arriva. E’ l’1-0 per il Palermo. Risultato con cui le squadre vanno al riposo.

Nel secondo tempo il copione non cambia registro: inglesi in avanti, rosanero accorti in difesa e pronti a ripartire. L’occasionissima capita a Cole, che svetta sul cross dalla destra di Spector, palla sul palo esterno e poi fuori. Pericolo scampato. E raddoppio immediato. Al 62’ Di Michele soffia palla all’impacciato Collins e in contropiede inventa per Simplicio, che finalizza l’inserimento centrale con un delizioso pallonetto che supera Carroll. Il sigillo finale lo mette al 67’ proprio Di Michele, involandosi in contropiede siglando il definitivo 3-0. Il Barbera esplode in una gioia incontenibile per una vittoria straordinaria.

PALERMO-WEST HAM 3-0

PALERMO (4-3-2-1): Fontana; Cassani, Zaccardo, Barzagli, Pisano; Diana (45′ st Dellafiore), Corini (34′ st Guana), Simplicio; Bresciano, Di Michele (40′ st Brienza); Caracciolo. In panchina: Agliardi, Capuano, Tedesco, Parravicini. Allenatore: Guidolin.

WEST HAM (4-4-2): Carroll; Spector, Collins, Gabbidon, Konchesky; Harewood (24′ st Sheringham), Bowyer, Mascherano (24′ st Benayoun), Reo Coker; Tevez, Cole (15′ st Zamora). In panchina: Green, Etherington, Mullins, Ephraim. Allenatore: Pardew.

ARBITRO: Kasnaferis (Grecia)

RETI: 35′, 62’ Simplicio, 67’ Di Michele.

NOTE: Spettatori: 19.284 per un incasso di 506.022,00 euro. Presenti circa 3000 tifosi inglesi. Ammoniti: Barzagli, Cole, Corini, Zaccardo, Cassani. Angoli: 12-6 per il West Ham. Recupero: 1′ pt, 3′ st.