«Per il momento da parte mia occorre il massimo riserbo, è in atto un’indagine della Procura Federale che dovrà chiarire la vicenda. Chiaramente è un fatto negativo, sarebbe sciocco negarlo, ma in questo caos voglio vedere il bicchiere mezzo pieno: le regole strutturate dopo la questione Pro Piacenza funzionano, il vincolo legato alla necessaria presenza di allenatore e medico sociale hanno evitato che si ripetessero situazioni simili. L’esperienza terribile di allora ha costruito un reticolo di regole che funzionano. Ora aspettiamo appunto la Procura, e anche le verifiche della FIGC, che dovrà attestare l’onorabilità e la solidità dei nuovi proprietari del Trapani, perché il disastro è scoppiato durante quel passaggio: prima il club aveva superato tutte le verifiche necessarie, al momento dell’iscrizione tutto era in regola. Mi dispiace che club come la Pianese, solidi e seri, si sentano toccati dalla vicenda, ma al momento dell’iscrizione tutto era in linea». Queste le parole di Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, rilasciate ai microfoni di “TMW” in merito al caso Trapani.

Ghirelli ha continuato dicendo: «Come da regolamento, se dopo due assenza arriva la terza in cui una squadra non si presenta in campo, la stessa viene estromessa. Ma prima di parlare di questo regolamento per i siciliani, dobbiamo aspettare l’esito delle verifiche della Procura Federale. Spero siano il più rapide possibile».