Altra cessione alla Tonali: il Milan lo manda in Premier League | Arriva una barca di soldi

Sacrificio importante del club rossonero in vista dell’estate. Un altro big dopo Tonali è pronto a trasferirsi in Premier per tanti soldi.

La scorsa annata non è stata molto felice per il Milan. Il club rossonero infatti non è riuscito a raggiungere i traguardi prefissati ad inizio stagione, facendo storcere il naso a tifosi e addetti ai lavori. Tra i supporters e non solo, qualcuno ha dato la colpa a mister Stefano Pioli, altri alla società, altri ancora invece agli stessi giocatori.

Secondo tanta gente però il calo del Diavolo è stato dovuto ad una cessione pesante, ovvero quella di Sandro Tonali. L’ex calciatore del Brescia (che comunque ha saltato praticamente tutta la stagione a causa della vicenda scommesse) era il perno della regia milanista, e la sua mancanza si è fatta sentire sia a livello di gioco che a livello di leadership in mezzo al campo.

L’offerta del Newcastle superiore ai 60 milioni di euro però era troppo ghiotta da rifiutare per il club sette volte campione d’Europa, che ha deciso così di vendere il ragazzo incassando una somma molto elevata. Purtroppo per i rossoneri però una situazione del genere rischia di ripetersi la prossima estate. Un calciatore chiave della rosa infatti piace molto in Premier League, dove una società in particolare è pronta a sfoderare un’offerta ricchissima.

Ecco il giocatore milanista che piace in Premier

Uno dei calciatori rossoneri che tra lo scorso anno e l’avvio di questo si sono messi maggiormente in mostra è sicuramente Tijjani Reijnders. Il centrocampista olandese di origini indonesiane sta giocando alla grande, ed è diventato uno degli elementi chiavi del Diavolo.

E’ ovvio però che in situazioni del genere tanti altri club si accorgono di quanto bene stia facendo un giocatore. Ed è una big inglese ad aver messo gli occhi addosso all’ex AZ Alkmaar.

Guardiola vuole il nazionale Orange

Stando ad alcune news provenienti da Oltremanica, Pep Guardiola vorrebbe prendere il calciatore milanista nella prossima sessione estiva di mercato. In vista di un probabile addio di Rodri, che piace al Real Madrid, il tecnico catalano vuole cautelarsi e sta iniziando a sondare il terreno per Reijnders.

E’ inutile dire che la proposta che verrebbe messa sul piatto alla società milanese sarebbe molto alta. Si parla infatti di una cifra superiore ai 40 milioni di euro.