‘Questa volta torno davvero’: Jorginho di nuovo in Serie A | La big potenzia la sua regia

Il regista italo-brasiliano è pronto a fare ritorno nel nostro campionato per mettersi al comando del centrocampo di una big assoluta.

Tanti calciatori italiani e che giocano nel nostro campionato, dopo essersi affermati ad alti livelli, decidono spesso di cambiare aria. La meta più desiderata degli ultimi anni è di sicuro la Premier League. Quello inglese è a detta di esperti ed appassionati la lega più bella ed emozionante di tutte, oltre che la più ricca. Oltremanica infatti si riescono ad offrire stipendi e a sostenere costi dei cartellini che noi in Italia ci sogniamo.

Ed è anche per questo che dunque i top player optano per questa scelta. Tra i tanti profili che hanno fatto questo cammino troviamo di sicuro Jorginho. Dopo diversi anni al Napoli, il regista venne chiamato al Chelsea dal suo mentore Maurizio Sarri. I Blues lo acquistarono per quasi 60 mln di euro, e il centrocampista è riuscito a fare molto bene

Un anno e mezzo fa però il nazionale azzurro ha deciso di cambiare aria, rimanendo però sempre in Inghilterra. Fu l’Arsenal nel gennaio del 2023 che lo ha portato alla corte di Mikel Arteta. Nonostante sia tuttora un elemento importante dei Gunners, anche se non più un titolarissimo, la sua avventura in Premier pare essere giunta al termine. Per lui si prospetta un ritorno in Serie A.

Jorginho lascia l’Arsenal

Il contratto del centrocampista italo-brasiliano scade al termine della stagione attuale. L’Arsenal ha dalla sua un’opzione per prolungarlo di un altro anno, ma ad oggi pare molto difficile che la società londinese sfrutti questa possibilità.

Di conseguenza l’ex Napoli sarebbe disponibile la prossima estate ad un trasferimento a parametro zero. Ovviamente a queste condizioni Jorginho diventerebbe una ghiotta occasione di mercato per qualsiasi club italiano e non solo. Ma la sua volontà, mai nascosta anche da parte del procuratore, di tornare nel bel paese, potrebbe fare la differenza.

Dove potrebbe giocare il mediano?

Se rimanesse senza contratto, il 32enne andrebbe a diventare un obiettivo di diversi club italiani. In primis c’è la Roma, che anche in queste prime uscite stagionali ha dimostrato di avere assoluto bisogno di un metronomo in mezzo al campo.

Da non escludere però anche la pista Milan, che per gli stessi motivi dei giallorossi potrebbe fare un tentativo per riportarlo in Serie A.