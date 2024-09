Mal di pancia Laurienté, a gennaio lascia Sassuolo | Sfida a due per il suo acquisto

L’attaccante lascerà i neroverdi questo inverno. Sono due le squadre che vogliono contendersi il ragazzo francese.

La scorsa stagione la Serie A e stata dominata dalla squadra milanese, l’Inter. Ha visto però retrocedere in B Frosinone, Salernitana e Sassuolo. Quest’ultima più di tutte ha deluso la scorsa stagione. In Emilia si respira un’aria pesante. A evidenziare il tutto e qualche rapporto tra calciatore e allenatore.

Il club degli Squinzi comunque ha svolto una discreta sessione di mercato. Nelle prime giornate di campionato infatti hanno potuto esordire, anche in maniera abbastanza positiva Moldovan, nuovo portiere e Innoni. Ma in squadra ci sono dei malumori, infatti uno dei calciatori più precisamente un attaccante pare abbia voglia di cambiare aria. Per il giovane e purtroppo comprensibile visto gli scarsi risultati del suo attuale club.

Armand Laurienté attaccante francese classe 1998, data la giovane età e la voglia di crescere, vuole tornare a competere in leghe più prestigiose della cadetteria. Pare che ci siano dei club interessati al neroverde. Le sue prestazioni attuali non sono delle migliori ma se decidesse di trasferirsi il ragazzo potrebbe ritrovare la motivazione. Vediamo chi è sulle tracce dell’esterno d’attacco.

Chi si accaparrerà il ragazzo?

Nella sessione di mercato estiva, il ragazzo era già parecchio richiesto. Motivo per la società di avere dei piccoli disguidi con lui. A Fabio Grosso piace ma le voci di mercato che corrono lo continuano a mettere in cattiva luce.

Quest’estate la Lazio aveva già provato a portare nella capitale il calciatore, ma poi pare che abbia lasciato momentaneamente perdere. Momentaneamente perché ora gli aquilotti sono ripartiti in quarta. Delle offerte potrebbero quindi portare Laurienté alle porte dei biancocelesti. Attenzione però ad un altro club che potrebbe intralciare i piani dei capitolini.

Non solo Lazio. Un’altra società di Serie A marca stretto il giocatore.

Purtroppo per i biancocelesti la concorrenza e agguerrita. Un altro club ha avuto contatti con il francese, dunque adesso sono in due in gara per lui. Si tratta della Fiorentina. Dopo aver perso Nico Gonzalez, trasferitosi alla Juventus, la viola è in cerca di rinforzi.

L’obbiettivo dei toscani è proprio il giocatore del Sassuolo. Bisogna aspettare il mercato invernale per decretare il vincitore di questa trattativa. Per il calciatore potrebbe essere un’ottima occasione per andare via dalla Serie B e continuare a crescere.