Chelsea, altro regalo alla Serie A | Colpaccio per la Dea: prestito con diritto

I Blues piazzano un altro esubero nel nostro campionato. Questa volta a sorridere è l’Atalanta, che se lo porta a casa nel mercato invernale.

Nel corso degli ultimi anni noi tutti abbiamo potuto assistere alle continue e folli campagne acquisti sostenute dal Chelsea. La squadra di Londra infatti ha speso tanto, comprando diversi calciatori, ma non è riuscita mai ad ottenere i risultati sperati. In pratica i Blues si sono ritrovati con una rosa lunghissima, avente almeno tre calciatori per ruolo, senza dover nemmeno giocare in Europa.

Di conseguenza già durante la scorsa sessione di mercato estiva, ai vertici della società si è deciso di iniziare a fare pulizia, piazzando diversi elementi. Questo processo però non è affatto finito, e a gennaio riprenderà piede. Tanti altri calciatori devono fare le valigie in quanto non fanno più parte del progetto.

Ad approfittare di questa situazione spesso e volentieri sono stati i club italiani. Ad esempio nelle ultime stagioni il Milan si è rifatto la spina dorsale, comprando proprio dal Chelsea gente come Tomori, Loftus Cheek e Pulisic. Lo stesso è accaduto a molte altre squadre di Serie A. Questa volta a giovare del supermercato dei Blues potrebbe invece essere l’Atalanta, decisa a prendersi un calciatore in prestito con diritto di riscatto già a gennaio.

Innesto di spessore per i bergamaschi

Uno dei giocatori del Chelsea che è stato praticamente messo alla porta da mister Enzo Maresca è Ben Chilwell. Il terzino sinistro inglese era stato inserito fuori rosa, tanto che aveva iniziato ad allenarsi con l’accademia dei Blues. Tuttavia, non riuscendo a trovarsi una sistemazione in estate, recentemente l’ex Leicester è stato reintegrato in gruppo dal tecnico italiano.

Ciò non toglie però che il 27enne si trovi comunque sul mercato, e che nella finestra di trasferimenti di gennaio potrebbe comunque lasciare la capitale inglese. E come detto a seguire con attenzione questa situazione c’è proprio la Dea.

La Dea tenta il colpaccio in prestito

Spendere i soldi richiesti dal Chelsea per il cartellino del terzino mancino inglese sarebbe molto complicato per la società nerazzurra, che però qualora i Blues accettassero un prestito con diritto di riscatto potrebbero davvero andare alla carica.

Al momento queste sono solamente delle ipotesi di mercato, anche se come sappiamo in tema di trasferimenti ci si può aspettare sempre di tutto.