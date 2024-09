Schira: “Monza, riflessioni sul futuro di Nesta”

Alessandro Nesta potrebbe essere il prossimo allenatore a saltare in Serie A. Dopo un avvio di campionato deludente, con soli 3 punti raccolti in 5 giornate e nessuna vittoria all’attivo, il tecnico del Monza è sotto stretta osservazione. Come riportato dal giornalista Nicolò Schira, la dirigenza del club brianzolo ha già avviato le prime valutazioni sul futuro di Nesta, e un cambio in panchina potrebbe avvenire nelle prossime settimane se la squadra non dovesse registrare una svolta significativa.

L’ex allenatore della Reggiana, arrivato a Monza con grandi aspettative, sta faticando a trovare il giusto equilibrio per competere al livello richiesto in Serie A. Il presidente Silvio Berlusconi e l’amministratore delegato Adriano Galliani, che puntano a consolidare il club nella massima serie, potrebbero quindi prendere una decisione drastica se la situazione non migliorerà a breve.

La società non ha ancora comunicato una decisione ufficiale, ma l’insofferenza per i risultati negativi cresce di giornata in giornata. Nesta, da parte sua, spera di poter invertire la rotta e dimostrare di essere in grado di guidare il Monza verso una stagione più stabile. Tuttavia, il tempo stringe e il prossimo turno di campionato potrebbe rivelarsi cruciale per il suo futuro.

La panchina di Nesta è dunque sempre più traballante, e nei prossimi giorni la dirigenza del Monza potrebbe decidere se confermare la fiducia nel tecnico o cercare un’alternativa per risollevare la squadra.