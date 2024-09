Roma, i Friedkin raddoppiano: ufficiale l’acquisto dell’Everton

I proprietari della Roma, i Friedkin, hanno chiuso l’acquisto dell’Everton, club che milita in Premier League. A renderlo noto è stato lo stesso club mediante il seguente comunicato:

“Blue Heaven Holdings e The Friedkin Group confermano di aver raggiunto un accordo per i termini della vendita delle quote di maggioranza dell’Everton Football Club della Blue Heaven Holding. La transazione è soggetta all’approvazione normativa, incluse quelle della Premier League, della Football Association e della Financial Conduct Authority.

Un portavoce della Firedkin Group ha poi aggiunto: “Siamo onorati di aver raggiunto un accordo per diventare i custodi di questo iconico club calcistico. Ora siamo concentrati sul ricevere le necessarie approvazioni per completare la transazione. Non vediamo l’ora di portare stabilità al club e condividere la nostra visione per il suo futuro, compreso il completamento del nuovo Everton Stadium a Bramley-Moore Dock”.