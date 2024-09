L’ex compagno lo chiama allo United: clamoroso Cristiano Ronaldo | Ritorno a casa da brividi

Annuncio da non credere sul fuoriclasse portoghese, che grazie ad un suo ex compagno tornerà ai Red Devils per riscrivere la storia.

Il nome di Cristiano Ronaldo è sempre al centro di argomenti calcistici e non solo. Nonostante la sua età avanzata, il fenomeno lusitano continua a mettere a segno numeri eccezionali. Qualche tempo fa l’ex Juve e Real Madrid ha infranto l’ennesimo record della sua carriera, segnando il gol numero 900 (cifra già superata).

Anche se come detto gli anni passano, e tanti addetti ai lavori lo vedono ormai come un calciatore finito, le voci su un suo clamoroso e romantico ritorno in Europa spuntano fuori di giorno in giorno. Come ben sappiamo al momento CR7 gioca in Arabia Saudita, all’Al Nassr, dove percepisce uno stipendio assurdo. E anche per questa ragione in molti scongiurano un ultimo ballo nel calcio che conta.

Tuttavia quanto accaduto di recente sembra aver cambiato del tutto la storia. Un suo ex compagno di squadra infatti lo ha richiamato al Manchester United, dove potrebbe così provare a cancellare il brutto finale che ha visto la sua separazione dai Red Devils due anni fa.

Bomba CR7, pronto il ritorno a Manchester

Di recente Wes Brown, ex difensore del Manchester United, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di un’emittente televisiva. L’ex calciatore ha parlato di vari argomenti, e tra questi non è mancato Cristiano Ronaldo, con cui ha condiviso lo spogliatoio per qualche anno proprio ai Red Devils.

”Quando si tratta di Cristiano Ronaldo che torna al Manchester United in qualche modo non si può mai dire mai”. Queste le affermazioni di Brown sul pallone d’oro. L’ex giocatore inglese ha poi affermato che sarebbe fantastico rivederlo con la maglia dei Red Devils, soprattutto per provare a cambiare un finale di storia turbolento tra lui e il club di Old Trafford.

Un’ipotesi nostalgica molto complicata

Seppur Brown e molto probabilmente anche qualsiasi tifoso del Manchester United si augurano di poter rivedere CR7 ancora con la maglia dei Red Devils, uno scenario del genere ad oggi è ai limiti dell’impossibile.

Tralasciando il fattore economico, c’è da considerare che sulla panchina di Old Trafford siede ancora Erik ten Hag, allenatore con cui il cannoniere portoghese ha litigato aspramente, e che non lo rivorrebbe tra i piedi. In caso di addio dell’olandese però chissà se qualcosa possa muoversi in questo senso.