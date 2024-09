Rabiot, Marsiglia e poi… Serie A | Una big torna alla carica: pronti 20 milioni

Il centrocampista francese, dopo una breve parentesi in patria, è pronto già a fare ritorno nel nostro campionato. Ecco dove giocherà.

Qualche giorno fa si è conclusa finalmente una delle telenovele più seguite e lunghe di questo mercato. Adrien Rabiot ha infatti finalmente trovato squadra. Dopo le tante voci sul suo conto, che lo avevano accostato a diversi club inglesi, italiani, arabi e turchi, il centrocampista ex Juve ha deciso di tornare in patria.

Una scelta discutibile, che in tanti hanno criticato, e che è sembrata solamente l’ultima spiaggia per non rimanere senza squadra. Infatti le sue richieste sull’ingaggio sono sembrate troppo alte a tutti, e lo hanno fatto appunto arrivare alla metà di settembre ancora da svincolato. E’ per questo motivo che il calciatore ha dovuto accettare la proposta del Marsiglia allenato da Roberto De Zerbi.

Ma quello in Ligue 1 per lui dovrebbe essere solamente un breve passaggio. A quanto pare infatti dopo aver vestito la maglia dell’Olympique per un anno, Rabiot cambierà di nuovo aria. E lo farà spostandosi ancora una volta nel nostro campionato. Una big infatti è decisa a tornare alla carica e a mettere sul piatto 20 mln di euro per portarselo a casa.

Rabiot pensa già al dopo Marsiglia

Il fatto che Rabiot sia andato a Marsiglia più per rilanciarsi che per il progetto in sé per sé non è di certo un mistero. L’ex giocatore bianconero infatti ha firmato un biennale, e ciò lascia intendere che qualora arrivasse una proposta da qualche club di livello più alto già in estate, il giocatore se ne andrebbe subito.

A dirla tutta poi sia il centrocampista che la madre hanno imparato la lezione: chiedere uno stipendio troppo alto ha rischiato di farlo rimanere fermo un anno. Per questa ragione in futuro si accontenterà di un ingaggio più basso. E a questo punto ad intervenire potrebbe essere proprio una big del nostro campionato.

Inter, ritorno di fiamma per Rabiot?

In estate il club meneghino potrebbe salutare sia Mkhitaryan, sempre più in avanti con l’età, che uno tra Barella e Frattesi. E ovvio che di conseguenza andrebbero prese forze fresche in mezzo al campo.

A quel punto dunque non è da escludere che Marotta torni alla carica proprio per Rabiot. Con una proposta sui 20 mln di euro il presidente si porterebbe a casa l’ex rivale, incrementando ancora la forza della mediana.