Rinnovi ma parti in estate: Marotta accetta 20 milioni | Ok del giocatore

Il club meneghino è pronto a cedere il calciatore dopo avergli fatto rinnovare il contratto. Soldi freschi in arrivo per le casse di Oaktree.

La stagione dell’Inter prosegue con in testa tutti i grandi obiettivi prefissati. E’ chiaro che la priorità sia quella di riconfermarsi in campionato, provando a vincere il 21esimo scudetto. Allo stesso modo però si vorrà fare bene in Champions League, che però quest’anno è ancora più difficile, oltre che in Coppa Italia, senza poi dimenticare il Mondiale per Club.

La squadra dunque continua a lavorare ad Appiano Gentile agli ordini di mister Simone Inzaghi. Detto ciò però ai piani alti della società non si fermano i movimenti sul mercato e non solo. Di recente infatti in casa nerazzurra si sta praticando una importante azione riguardante i rinnovi contrattuali dei calciatori in scadenza più o meno lontana.

Uno di questi è vicinissimo alla firma con la Beneamata per prolungare il rapporto. Ciò nonostante però il diretto interessato non sembra avere un futuro a Milano. A quanto pare questo giocatore, nonostante il prolungamento, verrà ceduto immediatamente per una cifra di circa 20 milioni di euro, che il presidente Beppe Marotta accetterà per riempire le casse interiste.

Prolungamento e cessione per il calciatore nerazzurro

Dopo aver prolungato il contratto di Asllani, in casa nerazzurra si sta per raggiungere l’intesa per un altro rinnovo. Stiamo parlando di quello di Denzel Dumfries. Al momento il calciatore olandese ha l’accordo in scadenza con il Biscione a fine anno, ma il suo agente e la società meneghina sono in trattativa avanzata.

A breve dunque dovrebbe arrivare la sua firma sul contratto, il quale pare che sarà valido fino al 2027. Detto ciò però il futuro del calciatore è tutt’altro che scontato. Nonostante sia molto vicino al prolungamento infatti Dumfries potrebbe lasciare comunque l’Inter.

Dumfries lascia l’Inter a giugno?

Nonostante il rinnovo del suo contratto potrebbe arrivare a brevissimo, Dumfries è pronto comunque a lasciare l’Inter a giugno. La società nerazzurra infatti qualora arrivassero offerte tra i 20 e i 30 milioni di euro le valuterebbe di sicuro.

L’olandese non è un titolarissimo negli schemi di mister Simone Inzaghi, e anche per questo motivo sarebbe ceduto senza alcun rimpianto. In questo modo il club meneghino rinnoverebbe il suo contratto solo per non perderlo a zero in estate, ma cedendolo così ad una cospicua somma.