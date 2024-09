Dybala segue De Rossi: cacciato dalla società | Via a parametro zero

Incredibile: il calciatore argentino pronto a lasciare la squadra giallorossa per seguire il suo allenatore esonerato

Daniele de Rossi diventa l’allenatore della squadra giallorossa lo scorso anno, nella stagione 2023/2024 in seguito all’esonero del noto Josè Mourinho. Il tecnico romano ex centrocampista giallorosso, ha preso la squadra nelle sue mani portandola al sesto posto nella classifica della serie a, guadagnandosi l’amore e la fiducia dei tifosi.

Durante la sessione di calciomercato di questa estate, il ds Ghisolfi ha fatto numerosi acquisti, basti pensare ai difensori centrali Hermoso e Hummels, all’attaccante Dovbyk (cedendo Romelu Lukaku al Napoli), a Soulè, Saelemaekers e altri su cui punterà quest’anno la squadra giallorossa.

La stagione della squadra di Daniele de Rossi è iniziata con la partita contro il Cagliari conclusasi con un pareggio, storia che si è ripetuta per le successive gare, portando a casa pareggi e sconfitte, mai una vittoria per DDR. Le ragioni potrebbero essere diverse, la più valida è che la Roma è una compagine in crescita, in fase di sperimentazione, non è facile incastrare tutti i nuovi acquisti e permetterli di familiarizzare con il gioco dell’allenatore e con le dinamiche del calcio italiano. Ma la società la pensa così?

De Rossi messo spalle al muro dalla società, esonero inaspettato

In queste prime partite i risultati non ci sono stati, questo lo sappiamo tutti, forse però nessuno si aspettava una reazione così forte dalla società giallorossa. I Friedkin hanno annunciato in una nota ufficiale mercoledì 18/09/2024 di aver sollevato dall’incarico Daniele de Rossi dopo l’inizio tutt’altro che positivo di stagione, nonostante l’ormai ex allenatore della Roma avesse rinnovato fino al 2027.

Chi è stato scelto per sostituire l’allenatore? I nomi fatti sono stati tanti. quelli più famosi sono stati Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri, ma alla fine, il tecnico scelto dalla proprietà giallorossa è Ivan Juric. ex Genoa, Torino e Verona.

Un calciatore della Roma non ci sta: seguirà il suo tecnico

Ebbene si, l’esonero di de Rossi non solo ha lasciato a bocca aperta i tifosi, a quanto pare non tutti i giocatori giallorossi sarebbero d’accordo. Tra questi spicca il nome dell’attaccante argentino Paulo Dybala, che è stato una sorta di tormentone quest’estate pronto a lasciare la Roma per volare in Arabia, poi però ha deciso di restare in Serie A e di continuare a giocare nella squadra della capitale.

Il calciatore e la società infatti avevano stipulato un accordo di rinnovo del contratto alla fine del 2025 basato su un determinato numero di presenze, ma sembra che le carte in tavola siano cambiate. Dybala sarebbe infatti pronto a seguire de Rossi e partire a parametro zero.