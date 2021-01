«La squadra è arrabbiata e vogliosa di dimostrare tanto. A Boscaglia non devo dire assolutamente nulla, io sono pagato per giocare. Il mister ha grande esperienza, è uno che ha vinto. Sono fiducioso, penso che abbiamo reso al di sotto delle nostre aspettative, ma abbiamo un girone di ritorno per dimostrare in primis a noi stessi e poi a tutti quanti che valiamo. Quando ho firmato, l’ho fatto con la speranza di tornare a giocare dalla porta principale, cosa che a Palermo vincendo puoi fare». Queste le parole del difensore del Palermo, Almici, rilasciate durante “Siamo Aquile” in onda su “Trm”.