«In questo momento magari non avere i tifosi allo stato è un fatto negativo. Averli al nostro fianco ci avrebbe dato quella spinta in più per affrontare le gare. Non penso che ci sia qualcosa che ci blocchi. Dobbiamo essere più liberi di testa. Se io sono in Serie C, vuol dire che sono un giocatore di Serie C. Non mi sento di categoria superiore. La cattiveria, l’agonismo, sono la cosa principale in questa categoria. Dobbiamo cercare tutti di metterci nell’idea di essere in una categoria difficile.». Queste le parole del difensore del Palermo, Almici, rilasciate durante “Siamo Aquile” in onda su “Trm”.