«Non siamo giocatori senza personalità, magari c’è qualcuno che in questo momento, in primis io, deve riuscire a tirar fuori quel qualcosa che non è riuscito ad esprimere. Ci meritiamo la posizione che abbiamo in classifica, il campo da sempre il suo responso. Starà a noi migliorare questa classifica nel ritorno. Siamo una squadra giovane, serve un po’ più di esperienza». Queste le parole del difensore del Palermo, Almici, rilasciate durante “Siamo Aquile” in onda su “Trm”.