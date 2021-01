«Senza di me manca equilibrio? Fa piacere essere preso molto in considerazione. Non era facile calarsi nella parte bene. Accardi ha fatto molto bene, quando rientrerò mi metterò a disposizione, devo conquistarmi il posto sul campo. Sono contento per lui, è un ragazzo di Palermo, molto legato alla maglia». Queste le parole del difensore del Palermo, Almici, rilasciate durante “Siamo Aquile” in onda su “Trm”.