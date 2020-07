Buone notizie arrivano da Viale Regione, dove il capo della Protezione Civile Regionale, Salvo Cocina, ha praticamente escluso la presenza di vittime dopo l’alluvione che si è abbattuto ieri pomeriggio in città. Queste le parole di Cocina, rilasciate ai microfoni di “Gds.it”: “I vigili del fuoco hanno compiuto un grande lavoro per il ripristino della normalità. C’è ancora, nel punto più basso, meno di un metro d’acqua. Il tratto è stato accuratamente ispezionato e non ci sono tracce di persone o di cadaveri che eventualmente galleggerebbero. I lavori proseguono ma siamo ottimisti sull’assenza di vittime”