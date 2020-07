L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” scrive di un incontro in Comune tra l’ad del Palermo Sagramola e il sindaco. Ecco alcune parole del dirigente: «Posso dire che c’è la disponibilità a trovare un’intesa ma ancora non siamo d’accordo. Noi preferiremmo che il canone per l’utilizzo dello stadio fosse rivisto secondo criteri più rispondenti alla realtà, anche rinunciando alla sponsorizzazione del Comune». Parole che lasciano intendere che non ci sia ancora alcun accordo tra le parti e che si rischia di arrivare al 29 luglio senza la convenzione del “Barbera”. Gli incontri comunque continueranno, scrive il quotidiano, secondo il quale la prossima potrebbe essere la settimana decisiva.