Allarme Coronavirus in Sicilia, dove a Pozzallo sono sbarcati circa 14 pakistani positivi al Covid-19. Secondo quanto riporta “La Sicilia”, i pakistani sono risultati positivi appena sbarcati e hanno effettuato ben due tamponi. Al momento i migranti positivi sono in isolamento in una struttura individuata dalla procura di Ragusa e presto potrebbero lasciare la Sicilia.