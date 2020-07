Dopo il tremendo alluvione che ha travolto la città di Palermo lo scorso 15 luglio, non manca l’ironia nei confronti delle scelte politiche e amministrative relative al capoluogo siciliano. Nelle ultime ore, in viale Regione Siciliana è emerso uno striscione che recita “Dal 15 luglio la ZTL è estesa a gondole, motoscafi e gommoni”, come si evince in foto.