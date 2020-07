Il palermitano Armando Perna ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “Tuttomercatoweb.com”: «Modena? Non mi aspettavo finisse così. Ero pronto per tornare. Ho giocato l’ultima a fine novembre, a febbraio ero pronto ma… Poi c’è stato il break: ci stavamo allenando, dovevo anche giocare ma così non è stato. Mi dispiace aver concluso la carriera così. Speravo di fare i playoff e di tornare in campo, volevo giocare al Braglia l’ultima volta. No, non mi sono ritirato: al Modena ho detto che volevo giocare ma ero pronto a proseguire a livello tecnico e dirigenziale. Mi hanno proposto di fare il collaboratore della Berretti e ora aspetto un’occasione, un progetto dove divertirmi».